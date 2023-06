Roland Motte, jardinier : le sedum, la plante chameau

L'été arrive et avec lui, le risque de nouvelles canicules et de pénuries d'eau. Pour les jardiniers, il est compliqué de garder des plantes sans les arroser. Une plante que l'on vient de mettre en terre a besoin d'un arrosage régulier surtout la première année. Et en pot c'est obligatoire tout le temps, surtout en plein soleil.

Il est possible de trouver des plantes résistantes à la sécheresse. Le Sedum en fait parti. On l'appelle aussi Orpin. C'est une plante vivace qui fait partie de la famille des Crassulacées qui compte de nombreuses espèces de plantes succulentes. Elle est résistante au soleil, au froid et à la sécheresse. Il en existe près de 400 variétés, originaires de différents pays.

En pot sur le balcon, en pleine terre en bordure, en rocaille ou en petits massifs, l'Orpin va s'installer et se développer tout seul durant plusieurs années.

Voici la sélection de Roland Motte :

Le Sedum Reflexum Yellow Bouquet : un petit sedum au feuillage doré persistan, avec une abondante floraison jaune en été, et qui prendra des teintes orangées en hiver.

: un petit sedum au feuillage doré persistan, avec une abondante floraison jaune en été, et qui prendra des teintes orangées en hiver. Le Sedum Spurium Variegatum tricolore : c'est un orpin couvre-sol, aux feuilles vertes avec quelques touches de blanc et de rose.

: c'est un orpin couvre-sol, aux feuilles vertes avec quelques touches de blanc et de rose. Le Sedum Spathulifolium Purpureum : ses feuilles en rosette couleur grisée, sa floraison jaune vif, sont magnifiques.

: ses feuilles en rosette couleur grisée, sa floraison jaune vif, sont magnifiques. Le Sedum Sieboldi Combo Pink : son feuillage bleuté et ses pousses retombantes sont très jolis.

: son feuillage bleuté et ses pousses retombantes sont très jolis. L'Orpin des rochers : il pousse dans des terrains très pauvres et caillouteux, et son développement est très rapide.

: il pousse dans des terrains très pauvres et caillouteux, et son développement est très rapide. Le Sedum Spectabilis : ses feuilles sont comestibles et les fleurs très mellifères, Il est plus grand que les autres orpins.

Comme le chameau, la famille des Orpins peut se passer d'eau pendant une longue période. Vous pourrez donc partir en vacances tranquillement, et surtout faire des économies en arrosage.

