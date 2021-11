Roland Motte, jardinier : le sedum, ou orpin, ne craint pas la sécheresse

Le sedum est une plante grasse qui résiste à la sécheresse. Suivez les conseils de Roland Motte, notre jardinier, pour bien l'installer au jardin.

Les sedums sont très faciles à cultiver et vont résister à nos étés de plus en plus secs. Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon, vous conseille pourtant de bien les arroser !

La grande famille des sedums

Les sedums sont des plantes succulentes qui appartiennent à la famille des Crassulacées. On en trouve près de 400 espèces, essentiellement dans l'hémisphère nord. Les sedums, qu'on appelle aussi des orpins, sont des plantes de rocaille, voire de petits arbustes. Ils vont stocker l'eau dans leurs feuilles et leurs fleurs sont en forme d'étoile. Ils sont bien sûr résistants à la sécheresse. C'est pour ça qu'on va les utiliser à la surface d'un pot, ou alors sur une toiture végétale.

L'orpin des jardins, le sedum spectabilis, lui fait des tiges assez hautes de 50 cm terminées par la hampe florale. Les feuilles sont vert bleutées et très charnues. Les fleurs sont d'une couleur rose à rouge et sont très, très mellifères. Elles attirent les abeilles. Les fleurs apparaissent à partir de l'été. Elles sont d'abord un peu vertes. Et puis elles vont s'ouvrir et elles vont s'épanouir ensuite jusque pratiquement au début de l'automne.

Le sedum ou orpin, il en existe de nombreuses variétés © Radio France - Roland Motte

Comment planter des sedums ?

On peut planter les orpins en pot. Ils aiment le plein soleil, à une condition, c'est de surtout bien les drainer. N'oubliez pas de mettre des billes d'argile dans le fond du pot pour que l'eau s'évacue facilement. Ils ont besoin d'avoir les racines au sec. Les racines au sec, vous allez me dire c'est un peu contradictoire, mais il faut bien les arroser à la plantation. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ses feuilles se gorgent d'eau. Alors n'hésitez pas à arroser.

En début d'hiver, on peut soit couper les tiges à ras, tout simplement, ou alors les laisser pour qu'elles soient très jolies avec le givre et vous les couperez alors à partir du printemps. Les orpins ou les sedums sont des plantes très faciles de culture, pourvu qu'il y ait du plein soleil. Après vous les laissez faire, ça pousse tout seul.

Taillez vos sedumes au printemps ou à l'automne © Radio France - Roland Motte

