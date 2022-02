Roland Motte, jardinier : le séquoia, un géant qui a besoin de place

C'est le plus grand arbre du monde. Alors, décidé à planter un séquoia dans votre jardin ? Suivez avec attention les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Le séquoia est un conifère géant pour lequel il faudra prévoir de la place si vous voulez en planter un dans votre jardin, avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Sud Lorraine et France Bleu Besançon.

La famille des séquoias

Vous avez sans doute entendu parler du séquoia, un des arbres les plus grands du monde. Mais s'il est si grand que ça, est-ce qu'on peut le planter au jardin ? D'abord, lorsqu'on dit séquoia, de qui parle t'on ? Il y a trois genres différents. Metaséquoia glyptostroboides de la famille des Taxodiacées. Séquoia sempervirens, le séquoia à feuille d'if. Et enfin le Séquoiadendron giganteum, le séquoia géant. L'un et l'autre appartiennent à la famille des Cupressacées. Celui qui nous intéresse c'est le séquoia géant, Séquoiadendron giganteum.

C'est un conifère qui pousse très rapidement et qui peut atteindre une taille très impressionnante. Autant vous dire qu'il faut un grand jardin et de la place pour penser à son développement futur. On le croise plutôt dans les parcs et jardins tellement il a besoin d'espace. Notre Séquoiadendron giganteum peut atteindre 80 mètres de haut. Mais il faudra plusieurs années avant qu'il n'atteigne cette hauteur. Les séquoias ont la capacité de bien supporter la pollution. Ils sont très rustiques. Tous les séquoias apprécient les climats plutôt humides, avec des hivers froids et des été pas trops secs.

Plantez un séquoia

La première année de plantation il faudra bien arroser la plante en été pour l'aider à démarrer. Vous l'avez compris, plus il fera froid et plus il se plaira. Ce n'est pas vraiment une plante faite pour des régions avec des hivers un peu trop doux. Le feuillage est persistant mais pas éternel, il va se renouveler régulièrement et il tombera au pied de l'arbre. Vous pouvez même le laisser, ça va faire une forme de paillage.

On peut planter le séquoia en automne dans un sol bien drainé. Si la terre est trop lourde, pensez à ajouter du terreau ou du sable pour bien alléger. En plus de résister au froid, le Séquoiadendron giganteum, le séquoia géant, n'a pas vraiment d'ennemis. Il faudra simplement lui prévoir de la place, beaucoup de place. Vous avez intérêt à avoir un grand jardin !

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.rolandmotte.fr.