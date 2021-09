Roland Motte, jardinier : le solanum jasmin, une grimpante volubile

Le solanum jasmin va illuminer votre terrasse. Les conseils de plantation de Roland Motte, notre jardinier.

Vous avez un coin de terrasse un peu vide ? Plantez donc un solanum jasmin avec les bons conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Qu'est ce que le solanum jasmin ?

Le Solanum est une plante grimpante, grimpante et très volubile, qui va s'attacher à son tuteur et qui va produire des fleurs de juin jusqu'au mois d'octobre sans discontinuité. Le Solanum jasminoïdes, -parce qu'il ressemble un peu au jasmin-, fait partie de la grande famille des Solanacées. Il y a 1400 espèces. Vous les connaissez puisque dedans, on a les pommes de terre et les tomates. On l'appelle aussi morelle faux-jasmin.

Comment planter le solanum jasmin ?

Le solanum jasmin est une plante de plein soleil. On va pouvoir la planter en pleine terre, uniquement dans des régions de climat doux, en bord de mer. Pour les autres, on va les mettre en pot, dans un grand pot et on va le rentrer l'hiver en situation hors gel, un peu comme un laurier rose. Il lui faut beaucoup de lumière et une température entre 0 et 5 degrés. Il ne supporte pas le gel. Il va parfaitement convenir dans un terreau géranium. Vous pouvez aussi rajouter de l'engrais géranium pour vous donner de belles floraisons. Au printemps, on va tailler toutes les parties sèches avant de le sortir.

Le solanum jasmin, pour illuminer votre jardin © Radio France - Roland Motte

