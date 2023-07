Roland Motte, jardinier : le sureau, dégustez ses fleurs et ses fruits

Le sureau est un petit arbre qui fait parti de la famille des Caprifoliacées et il en existe de nombreuses variétés. Le plus courant étant Sambucus Nigra, le sureau noir. Il est largement répandu en Europe, Asie du Nord, Amérique du Nord.

Des propriétés médicinales et culinaires

Le sureau est utilisé pour ses propriétés médicinales et culinaires depuis l'Antiquité. Il soigne les maux de tête, les douleurs articulaires et les affections respiratoires. Il était connu et utilisé par les Grecs et les Romains, dans la mythologie nordique il était considéré comme un arbre sacré, chez nous on l'appelait également l'arbre des fées car il avait la réputation de repousser les mauvais esprits.

Les fleurs de sureau se dégustent pour leur parfum délicat. Elles sont utilisées pour préparer des boissons, des desserts et des produits cosmétiques. En infusion ou en tisane, chaude ou froides, en boissons rafraîchissantes à base de sirop de sureau. En crème, en lotion, en savon, produits réputés pour apaiser la peau.

En cuisine, son parfum va aromatiser des sorbets, des crèmes, des biscuits, des crêpes et des sauces, en infusion pour des vinaigrettes ou des marinades. Et après les fleurs, il y aura les fruits qui eux aussi sont délicieux.

