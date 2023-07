Roland Motte, jardinier : le tilleul, un bonheur pour les abeilles et autres insectes

Le tilleul est un arbre bien de chez nous. Il est originaire d'Europe et d'Asie. Il fait partie de la famille des Tilia, -qui compte 45 espèces-, dont il est le plus grand représentant, il peut atteindre de 20 à 40 mètres de hauteur.

On le reconnait à son tronc grisâtre fissuré, sa cime très arrondie et ses feuilles en forme de coeur. Il fleurit en été selon les régions et les conditions climatiques, et ses fleurs jaunâtres, délicatement parfumées et chargées de nectar, attirent abeilles et insectes divers. La durée de floraison est de quelques semaines.

Les fleurs de tilleul sont utilisées pour leurs propriétés médicinales et leurs qualités aromatiques.

Une fois séchées, on les utilise en infusion apaisante et relaxante. Cette tisane est couramment utilisée pour calmer les nerfs, favoriser le sommeil et réduire les maux de tête. On peut mélanger la fleur de tilleul à de la menthe poivrée ou de la camomille.

En cuisine, le tilleul peut aromatiser les confitures, les desserts, les sirops.

Sécher les fleurs de tilleul et faites-en de la tisane © Radio France - Roland Motte

