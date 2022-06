Roland Motte, jardinier : les aromatiques, des variétés très originales

Il existe tant de variétés de plantes aromatiques et Roland Motte en a quelques-unes de très originales à vous présenter.

Créez votre parterre de plantes aromatiques, il existe tant de variétés différentes !

Pensez aux aromatiques classiques : persil, ciboulette, thym, romarin, sauge, origan... mais ne délaissez pas les aromatiques plus originales comme la coriandre au parfum puissant, le fenouil aux saveurs anisées, la cive au bon goût d'échalote, l'oseille à la saveur acidulée qu'on adore avec les poissons ou encore le céleri branche. Mais il y a également celles, très originales, celles qui vont nous apporter encore d'autres saveurs plus inattendues. C'est le cas de l'ail des ours au goût d'ail, la Mertensia maritima, appelée aussi la plante à huître qui a un vrai goût de marée, de la bourrache une autre aromatique au goût iodé, ou encore de l'ortie.

Pour les planter, c'est très facile et en plus, elles sont rarement malades. Un coin de jardin, un pot, du paillage, un arrosoir. Assurez-vous de leurs besoins en lumière, mi-ombre ou soleil, en eau, peu ou beaucoup, en qualité de sol, terre de jardin ou terreau, vous ne pourrez que réussir vos plantations.

Elles sont non seulement décoratives et souvent mellifères, mais elles vont surtout être des atouts pour relever vos recettes. En cuisine, le vrai secret de ces plantes faciles, c'est de les déguster crues juste après la cueillette. C'est la garantie d'avoir des saveurs et des parfums qui vont sublimer tous vos plats.

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.rolandmotte.fr.