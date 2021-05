Roland Motte, jardinier : les asperges, un légume excellent pour la santé

Roland Motte, notre jardinier, vous invite à planter des asperges. Il faudra être patient mais c'est si bon !

Vous aimez les asperges ? Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon, vous conseille pour bien les cultiver.

Comment cultiver l'asperge ?

L'asperge est une plante vivace avec des rhizomes, de grandes racines, qu'on appelle d'ailleurs les griffes d'asperges. C'est elles qu'on va planter au début du printemps. Et c'est elles qui vont donner ce qu'on appelle les turillons que nous allons consommer.

C'est une plante qui peut pousser jusqu'à un mètre de haut, en tout cas son feuillage qui est très plumeux. On l'utilise d'ailleurs en fleurs coupées, c'est l'Asparagus. C'est la même famille. Ce feuillage il va jaunir à l'automne et on va le couper à ras, tout court, très court. Et puis, on va attendre le printemps pour avoir ces fameux turillons.

Pour les planter, il faut de la place. Il faut les laisser environ à un mètre l'une de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'elles vont grandir. Ces griffes d'asperges, on va faire un trou de 25 cm. On va les étaler à 25 cm de profondeur, un petit peu plus en largeur, de façon à les étaler dans le fond du trou. Le trou doit être bien drainé. Ça convient mieux dans une terre sableuse, par exemple. Et s'il y a du compost, là c'est encore mieux.

Plantez des asperges avec les conseils de Roland Motte, jardinier © Radio France - Roland Motte

Armez-vous de patience avant la première récolte !

Il faut être patient pour les asperges. Les trois premières années, juste après la plantation qui se fait au printemps, vous allez juste désherber autour du pied. D'abord 25 cm la première année, puis 50 cm au fur et à mesure que cette asperge grandit. Et on ne prélève pas les turillons, c'est trop tôt parce qu'il faut que la plante fasse un maximum de racines. Au bout de trois ans, au printemps, on va pouvoir récolter les premiers turillons. On va prendre la gouge à asperges pour aller les chercher en profondeur. On pourra en prélever 60%. Il faut laisser de la vie parce que s'il n'y a pas de feuilles, la plante ne continue pas à se développer. Cette plante elle va vivre environ une dizaine d'années.

L'asperge, c'est un excellent légume. Elle contient énormément d'antioxydants.

Plantez des asperges avec les conseils de Roland Motte, Jardinier © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.lesjardinsdelaterre.com.