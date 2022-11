Roland Motte, jardinier : les asters, une aubaine pour les abeilles avant l'hiver

L'aster apporte de la couleur au jardin en automne et vous avez le choix entre différentes variétés et couleurs.

L'aster est une plante vivace. Sa floraison est abondante et on l'apprécie particulièrement pour ses couleurs variées. Ses fleurs attirent les pollinisateurs, abeilles et papillons qui trouvent avec l'aster, riche en pollen et nectar, une nourriture bienvenue avant l'hiver.

C'est une plante pour les jardiniers débutants, plantez-la au jardin ou en pot, elle revient à presque tous les coups. Elle supporte des température de moins 15 à moins 20 degrés en hiver. Selon les variétés, sa floraison se déroule du printemps jusqu'à l'automne.

L'aster et ses nombreuses couleurs qui vont du blanc au rose, en passant par les mauves © Radio France - Roland Motte

L'aster dumosus, ou aster nain d'automne, va atteindre la taille de quarante centimètres environ. Elle fleurit de août à octobre. Sa palette de couleurs passe par le blanc, le bleu, le violet, le rose, le rouge, le mauve. L'aster novi-belgii est beaucoup plus haute et peut atteindre les 80 centimètres de hauteur. Sa floraison est également tardive, de août à octobre, une aubaine pour les abeilles. Ces asters sont originaires d'Amérique du Nord.

