Roland Motte, jardinier : les cendres de bois, un bon fertilisant au jardin

Vous êtes à la campagne, vous avez un jardin, et vous vous chauffez au bois ? Pensez à récupérer les cendres de bois dans votre cheminée ou poële, attention, uniquement provenant de bois non traité, du bon bois bien naturel !

Il est conseillé d'épandre les cendres de bois en fin d'hiver. Si vous les installez trop tôt, en automne ou début d'hiver, elles seront lessivées par les intempéries et n'auront donc pas beaucoup d'effet pour votre jardin. Elles sont riches en calcium et en potassium qui stimulent la pousse et la fructification des plantes.

Des cendres mais toujours sans excès !

Retirez les petits morceaux de charbon de bois restant, épandez une à deux poignées de cendres au mètre carré, environ 100 grammes. Ne laissez pas les cendres en tas ou tapis épais au sol, vous pourriez l'asphyxier. A forte dose et à long terme, les cendres peuvent rendre le sol compacte et il deviendrait donc difficile à travailler. Les cendres ne sont d'ailleurs pas très compatibles avec les sols calcaires.

Les cendres sont adaptées aux légumes, aux petits fruits, aux rosiers, voire aux bambous. Evitez d'en mettre aux plantes de terre de bruyère comme les rhododendrons. Vous pouvez également en ajouter au compost, mais là aussi, sans excès.

Les cendres de bois comme fertilisant pour votre jardin © Radio France - Roland Motte

Les cendres peuvent également vous servir à piéger les limaces au printemps !

