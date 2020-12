Roland Motte, jardinier : les feuilles mortes, un compost naturel

Ramassez vos feuilles mortes, ça fera un excellent compost ! Avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Les feuilles mortes, on ramasse ou on ramasse pas ? Les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon, pour utiliser vos feuilles mortes.

Les feuilles mortes, c'est vraiment gênant ?

A l'automne c'est la saison des feuilles mortes. Si vous vous promenez dans la nature en cette saison, les sols en sont jonchés. Il y a des feuillages persistants, comme ceux des sapins ou cyprès, et des feuillages caduques dont les feuilles vont tomber. Dès les premiers froids, les feuilles vont changer de couleurs et prendre des teintes vives, rouges, jaunes, selon les variétés d'arbres.

Les feuilles qui tombent au sol dans la forêt, ce n'est pas vraiment gênant. Elles vont se décomposer petit à petit et se transformer en compost qui va nourrrir les sols et les arbres autour. Par contre, dans votre jardin, elles vont essentiellement tomber sur votre gazon. Et là, il faut réagir. Si vous ne ramassez pas ces feuilles, elles vont faire jaunir votre belle pelouse.

Un très bon compost naturel

A vos rateaux pour ramasser tout ça ! Ces feuilles pourront aller enrichir votre compost, ou mieux, mettez les en couches sur votre potager, aux endroits où il n'y a plus de plantations. Elles protègeront la terre et auront tout l'hiver pour se décomposer lentement et apporter de la nourriture à vos plants printaniers. Cette technique se nomme le compostage de surface et ça vous fait un bon engrais naturel ! Vous pouvez également répartir vos feuilles mortes aux pieds de vos arbustes.

Ramassez vos feuilles mortes avec les conseils de Roland Motte, jardinier © Radio France - Roland Motte

Ramassez les tontes, ramassez les pommes, ramassez les feuilles... on est toujours à la ramasse !!

