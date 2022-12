Roland Motte, jardinier : les graminées pour décorer tous types de jardins

Les graminées, de la famille des Poacées, comptent 780 genres différents et 12 000 espèces et des variétés innombrables qui vont du gazon aux bambous.

Les graminées vont apporter du décor à nos jardins. C'est une plante solide, qui par ses formes et son développement, s'adapte à tous les styles de jardin. Au moindre coup de vent, elles apportent de la vie et du mouvement dans les massifs.

Les graminées se cultivent dans tous types de sol, qu'ils soient légers, pas forcément riches, et il leur faut de la lumière, un emplacement en plein soleil. Pour le froid pas de souci, elles s'adaptent à toutes les régions.

En voici quelques-unes. Roland vous présente ses préférées :

Muhlenbergia Capillaris : un mètre de haut, des épis un peu rosé, plante mellifère.

Pennisetum Alopecuroides : 50 cm de hauteur, utilisée pour les bouquets.

Panicum Virgatum : un mètre 50 de haut, des épis très gracieux.

Miscanthus Sinensis : un mètre 80 de haut, feuillage panaché, très joli en isolé.

Stipa Tenuifolia : 50 cm de haut, très fin, appelé aussi cheveux d'ange.

Imperata Cylindrica : de couleur rouge.

De gauche à droite : Miscanthus Sinensis, Muhlenbergia Capillaris, Imperata Cylindrica, Stipa Tenuifolia © Radio France - Roland Motte

Pour la taille, deux écoles :

vous coupez tout au printemps et ça repart !

vous nettoyez régulièrement les feuilles sèches et gardez ainsi le volume de la plante toute l'année.

