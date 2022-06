Roland Motte, jardinier : les grimpantes, feuilles, fleurs ou fruits

Les jardins verticaux ont la cote, donc n'hésitez plus, plantez des grimpantes, feuillages, fleurs ou fruits, avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Les plantes grimpantes sont appréciées. On en trouve partout dans les jardins, sur les balcons, sur les terrasses et surtout sur les murs.

Comme toute plante, chaque grimpante a ses propres besoins en terre, en lumière et en eau. Vous pouvez aussi bien les planter en pleine terre qu'en pot. L'essentiel c'est de leur donner de quoi grimper, un tuteur, un arbre, un mur, une rembarde... tout est bon pour palisser les longues pousses qui se développeront.

Il y a les feuillages grimpants comme la vigne, la vigne vierge. Si vous aimez les fleurs, essayez les clématites, une glycine, le chèvrefeuille... et bien d'autres espèces encore. Celles-ci auront besoin d'un support. au contraire de par exemple le lierre et l'hortensia grimpant qui s'accrochent aux murs avec leurs petits crampillons et se débrouillent tout seul pour grimper.

Et pour les gourmands, il y a les grimpantes à fruits, comme le kiwi ou le goji qui poussent très bien chez nous !

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.rolandmotte.fr.