Roland Motte, jardinier : les haies et leurs différentes utilités

L'histoire des haies se perd dans la nuit des temps. Les haies sont arrivées avec l'agriculture, elles servaient à parquer le bétail. Les haies bocagères sont apparues au Moyen-Age pour délimiter les parcelles, mais aujourd'hui elles ont tendance à disparaitre avec l'agriculture de masse.

Les jardiniers ont pris le relais et proposent aujourd'hui différents types de haies, avec des types d'arbustes très divers.

Les haies brise vue : elles sont souvent composées de conifères ou de tuyas. L'avantage, elles gardent leur feuillage en hiver et vous cachent donc en permanence du regard extérieur. Elles peuvent nécessiter une taille.

Les haies fleuries : en plantant différents arbustes qui fleurissent à différentes saisons, vous pourrez profiter des couleurs et des senteurs de votre haie très longtemps.

Les haies persistantes : là également on trouvera essentiellement des conifères, qui restent verts toute l'année, mais on peut également utiliser du bambou ou du laurier sauce.

Les haies fruitières : avec elles tous les avantages, des fleurs, des fruits, peu de taille selon la hauteur voulue.

Les haies sans entretien (ou presque !) : elles sont composées d'arbustes à croissance lente qui dépassent rarement les deux mètres de haut. Attention de faire les bons choix, et ensuite il n'y a plus qu'à laisser pousser.

Les haies à croissance rapide : pour ce type de haie, prévoyez beaucoup de place ou alors la possibilité de faire une taille très régulière, c'est le cas du sapin, du charme, du cyprès.

Les haies défensives : nous allons utiliser des arbustes à piquants comme les Berberis ou les Pyracanthas. C'est très joli... mais de loin.

Une haie fleurie, une option parmis les différents types de haies © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.guideconsojardin.com. Vous pouvez également suivre @rolandmotte sur TikTok, Facebook , Instagram, Twitter et Youtube.