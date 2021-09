Roland Motte, jardinier : les hortensias, profitez-en tout l'été

Ces boules de fleurs de toutes les couleurs, on les adore. Cultivez des hortensias avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Roses, bleus, blancs, les hortensias illuminent le jardin en été et sont plutôt faciles à cultiver. Suivez les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Les hortensias macrophylla, les plus courants

Il existe de très nombreux hortensias, mais celui qu'on aime le plus, c'est l'hortensia macrophylla qui fait des grosses boules de fleurs pendant l'été, des boules de fleurs pratiquement de toutes les couleurs. Vous connaissez le bleu, le blanc, le rouge et le rose.

Comment entretenir vos hortensias

Les hortensias sont assez faciles de culture. Ils aiment avoir un arrosage régulier, en particulier pendant la canicule. C'est pour ça qu'il faut bien pailler le pied et arroser copieusement, la première année. Trouvez-lui aussi un emplacement plutôt frais, on va dire à la mi-ombre, pas de soleil l'après-midi, ça serait parfait. Le soleil du matin, ce n'est pas gênant. Ils peuvent s'accommoder pratiquement à tous les terrains, même la terre argileuse, à condition que cela soit légèrement acide.

Par contre, pour les hortensias bleus, il est préférable de les mettre en terre de bruyère. Et si vous avez un terrain calcaire, il est préférable de les mettre en pot pour garder cette couleur bleue. Dans certaines régions, on va aller tailler au printemps, surtout s'il fait froid en hiver. Les fleurs fanées vont protéger les tiges. Par contre, dans d'autres régions plus clémentes comme la Bretagne, on va tailler à l'automne, juste après que les fleurs soient fanées. On coupe les fleurs fanées juste au-dessus d'un bourgeon déjà formé. On va enlever le vieux bois qui n'a plus de bourgeons et on ne va pas tailler trop sévèrement. Pourquoi ? Parce que les fleurs arrivent sur le bois de l'année précédente.

Vous pouvez planter l'hortensia en pot à condition que le pot fasse au moins 40 cm de profondeur. Vous pouvez le planter directement en terre de bruyère. N'oubliez pas un bon drainage dans le fond du pot et surélevez le pot pour que l'eau s'évacue facilement. Et puis, l'hiver, protégez-le du vent, des vents froids. Mettez-le un peu à l'abri et avec tous ces soins, vous devriez profiter de ces fleurs magnifiques pendant chaque été.

L'hortensia macrophylla © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.rolandmotte.fr.