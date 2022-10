Roland Motte, jardinier : les hostas, collectionnez-les pour leurs couleurs variées

Les hostas sont des plantes vivaces, elles repoussent donc chaque année. L'hosta fait partie de la famille des Liliacées, comme le lys, le lilas ou les asperges.

ⓘ Publicité

Ils sont surtout appréciés pour leurs très jolies feuilles, souvent panachées, de différentes couleurs, vert, jaune, crème, etc. Certaines variétés peuvent avoir des feuilles jusqu'à 80 centimètres de long !

Plantez des hostas !

L'hosta aime les endroits à l'ombre ou mi-ombre, et un sol frais sans excès d'humidité. Ils se plaisent aux pieds de grands arbres ou à l'ombre d'une haie. Leur floraison est très jolie également mais plutôt discrète et s'étale de mai à septembre selon les variétés. La plante va entièrement disparaître en hiver et repousser au printemps. Elle est trés résistante au froid et supporte des hivers rigoureux.

Les hostas se plantent aussi en pot © Radio France - Roland Motte, jardinier

Plantez-les en pleine terre, en massif, en mélangeant plusieurs variétés, ou dans un pot très profond, toujours à l'ombre, ça marche aussi.

Il existe une quarantaine d'espèces et des centaines de variétés d'hostas. Roland vous en conseille quelques-unes :

l'hosta Calypso , feuilles panachées pas très grandes, vertes et blanches bien marquées,

l'hosta Orange Marmelade, un mélange de vert et blanc, strié mais plus nuancé,

l'hosta Party Popper, avec le coeur de la feuille jaune et nervuré,

l'hosta Paul Revere, la feuille est crème avec une fine bordure verte,

l'hosta Praying Hands, avec de petites feuilles un peu refermées, très vert avec quelques stries jaunes,

De gauche à droite : hosta Orange Marmelade, hosta Paul Revere, hosta Party Popper, hosta Praying Hands © Radio France - Roland Motte

Amusez-vous à les collectionner et à les mélanger au jardin.

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.guideconsojardin.com. Vous pouvez également suivre @rolandmotte sur TikTok, Facebook , Instagram, Twitter et Youtube.