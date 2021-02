Roland Motte, jardinier : les mousses et les lichens ne sont pas des parasites

Les lichens et mousses peuvent être très utiles au jardin. Ecoutez les explications de Roland Motte, notre jardinier.

Ce ne sont pas des plantes, vous les trouvez un peu partout même dans votre jardin, les mousses et lichens ne sont pourtant pas des parasites comme on pourrait le penser. Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon, vous explique cette bizarrerie.

Ce n'est pas vraiment une plante !

Sur les branches, les arbres, les arbustes, on voit beaucoup de mousses et de lichens. On va s'intéresser tout particulièrement aux lichens. Ce ne sont pas tout à fait des plantes, c'est un mélange entre le champignon et des algues, qui vivent en symbiose. Il y a plus de 20.000 espèces de lichens référencées aujourd'hui et il y en aura encore d'autres par la suite. Ils sont capables de résister à des températures allant de moins 70 à plus 70 degrés.

Un indicateur de pollution !

Les lichens on les trouve à peu près partout, que ce soit en haute altitude ou encore au bord de la mer. On va s'intéresser à ceux que l'on trouve sur les arbres dans nos jardins. Si vous avez des lichens sur vos plantes, vous pouvez vous réjouir. Ils sont un indicateur du niveau de pollution. Moins il y a de pollution, plus il y a de lichens.

Ce ne sont pas des parasites

Les lichens, tout comme les mousses d'ailleurs, ne sont pas des parasites, contrairement au gui qui va coloniser l'arbre pour se développer lui-même. Les lichens et mousses utilisent les arbres uniquement en support. Ils n'empêchent pas l'écorce de faire son travail et ils ne prélèvent pas la sève de la plante.

Ils ne sont donc pas vraiment un problème pour vos arbustes. Ils peuvent éventuellement abriter des insectes en hiver, mais cela permettra aux oiseaux de se nourrir.

Enlever les lichens

Si vous trouver ces lichens inesthétiques, vous avez la solution de les enlever. Utilisez une brosse, un sécateur, un petit couteau, ou tout simplement faites-le à la main en frottant les branches principales pour faire tomber le lichen.

Ils sont aussi très utiles, par exemple, sur les petits fruits, groseilliers, cassissiers, caseilles, etc... Lorsqu'une branche est très atteinte par ces mousses et lichens, cela signifie qu'elle est vieille. Cela vous donne un repère pour tailler au printemps. Il vous suffira de repérer les plus vieilles branches couvertes de lichens et les couper.

Finalement, le lichen, c'est décoratif, ce n'est pas gênant pour vos arbres et arbustes, et du coup, le jardinier n'a rien à faire !!

Mousses et lichens ne sont pas des parasites © Radio France - Roland Motte

