Roland Motte, jardinier : les pensées, de toutes les couleurs et de toute facilité

Une pensée pour les pensées qui par leurs multiples formes et couleurs vous apporteront de la gaieté au jardin sans trop de contraintes. Plantez des pensées avec Roland Motte, notre jardinier.

Vous voulez de la couleur et ne pas trop vous soucier d'entretenir vos balconnières ou pots ? Plantez des pensées avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Besançon et France Bleu Sud Lorraine.

Avoir une pensée pour quelqu'un, c'est tellement mignon, mais c'est encore plus joli quand c'est en couleur. - Roland Motte

Pour avoir de belles pensées, il faut simplement une balconnière ou un pot, un arrosoir et du paillage. Cette fleur n'est vraiment pas compliquée à gérer. Les pensées, vous pouvez les installer aussi bien en exposition de plein soleil ou même à la mi-ombre. Elles s'en moquent. Elles pousseront quand même.

Comme toutes les plantes, l'arrosage va être important. Mais si vous voulez limiter cette corvée, pensez au paillage pour vos pensées, -billes d'argile, paille, paillettes de chanvre, etc...-, et couvrez bien tout le sol.

Les atouts des pensées

Le petit plus de la plante, plantée au printemps elle va rester belle jusqu'au mois de juillet et avec tous les coloris de ses différentes variétés, -jaune, blanc, bleu, rose, violet, panaché, grandes fleurs, petites fleurs, etc...-, vous allez adorer. Et vous pouvez également la planter dès l'automne, laissez-la en place pour en profiter encore un bon moment, longtemps, longtemps, longtemps.

Côté soins, une fois installée, vous n'avez rien à faire. Un vrai petit bonheur, tout en couleurs et en facilité. Vous pouvez les installer partout, en terre, en pots, en balconnières, avec des petites fleurs ou des grosses fleurs.

C'est que du bonheur !

