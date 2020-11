Roland Motte, jardinier : multipliez vos framboisiers

Vous voulez encore plus de ce fruit si délicieux ? Alors multipliez vos pieds de framboisiers avec les conseils de Roland Motte, jardinier.

Tout le monde aime les framboises et on en veut toujours plus ! Et c'est si facile d'en planter et de les multiplier. Un bon plan avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Comment choisir son framboisier ?

Les framboisiers sont des arbustes qui peuvent pousser jusqu'à deux mètres de hauteur. Ce sont des cousins des ronces, comme elles, les tiges des framboises,-qu'on appelle les cannes-, comportent de petites épines. Ce qu'on préfère chez les framboisiers ce sont les fruits. Ils peuvent être rouges, jaunes ou même noirs, mais les variétés les plus courantes sont rouges.

Les framboisiers poussent dans tous les sols, pourvu qu'ils aient un peu de fraîcheur. Ils n'aiment pas le plein été avec trop de chaleur. Ils peuvent être remontant ou non remontant. Remontant, cela veut dire que la sève remonte dans la plante et ces plants produisent pratiquement durant toute la saison des fruits, de mai à octobre. Non remontant, il ne produisent qu'une seule fois mais en grande quantité, une variété idéale pour faire des confitures par exemple.

Comment multiplier les framboisiers ?

Lorsqu'un massif de framboisiers se développe correctement, il fait de nombreuses cannes. C'est alors l'occasion de dédoubler et multiplier vos plants. Il suffit de tirer et d'arracher une motte de tiges avec les racines. Vous verrez à la base de petits bourgeons. Coupez alors les cannes à une hauteur de 20 cm environ et replantez individuellement chaque morceau. Cette manipulation se fera à l'automne.

Comme toutes les plantes, on tasse bien la terre autour et on arrose copieusement ce nouveau plant.

Arrachez vos framboisiers pour les multiplier, avec Roland Motte, jardinier © Radio France - Roland Motte

Roland pousse la chansonnette

La framboise nous a inspiré en cuisine et en poésie. Souvenez-vous, Boby Lapointe chantait "Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise, la la la".

