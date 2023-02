Roland Motte, jardinier : Nandina domestica, le bambou sacré

Nandina domestica ou bambou sacré est une plante très décorative. On l'appelle également bambou céleste, bambou merveilleux ou encore bambou de la félicité. le bambou sacré est originaire d'Asie de l'Est ou de l'Himalaya. Il résiste à des températures de moins 10 à moins 15 degrés.

Il existe une seule espèce de Nandina mais de nombreuses variétés, des basses et de plus hautes, jusquà deux mètres de hauteur. Il fait partie de la famille des Berberidacées, comme le Berberis ou épine vinette, mais le bambou sacré n'a pas d'épines.

Nandina est très décoratif et facile de culture

Son feuillage est persistant, mais si le froid est très vif, il peut perdre ses feuilles qui repousseront au printemps. Il a une très jolie floraison en grappes blanches au début de l'été. Puis se formeront les fruits, des grappes de baies rouges de 5 à 10 milimètres de diamètre. Les fruits vont rester tout l'hiver sur la plante, mais attention, ils sont toxiques pour l'homme. Les oiseaux néanmoins, vont s'en régaler. Il a des propriétés médicinales et est utilisé pour ça en Asie.

Les fruits très décoratifs du Nandina domestica ou bambou sacré © Radio France - Roland Motte

Il préfère les situations ensoleillées, mais s'adapte à la mi-ombre, surtout en cas de canicule. Pensez à pailler le pied pour conserver l'humidité. Il est idéal dans un massif ou une haie paysagée pour son aspect décoratif et sa culture facile. Vous pouvez également le cultiver en pot, à mi-ombre et en pensant à l'arroser régulièrement.

