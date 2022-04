Roland Motte, jardinier : ne vous passez pas des aromatiques et de leurs saveurs

Elles sont incontournables dans un jardin ! Plantez des plantes aromatiques pour leurs multiples saveurs avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Les aromatiques sont cultivées pour leurs goûts et leurs parfums prononcés qui font des merveilles en cuisine. Découvrez les indispensables de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Besançon et de France Bleu Sud Lorraine.

Tiens, prenez la menthe, par exemple. Mais que serait un mojito sans une bonne menthe? Je vous le demande ?

Pour cultiver des aromatiques, il faut des aromatiques et des pots ou des carrés potagers, et même un jardin, du terreau et une exposition adaptée. Quelles sont les aromatiques incontournables que vous devez avoir au jardin ? Vous les connaissez ! C'est le thym, le romarin, la sauge, la ciboulette, le persil, etc.

Comme toutes les plantes, les aromatiques ont leurs conditions de culture préférées. Certaines adorent le soleil, c'est le cas du thym, du romarin. Alors que d'autres préfèrent la fraîcheur de l'ombre et surtout l'ombre l'après-midi, c'est le cas du persil ou de la menthe. Vous pouvez les cultiver en balconnière, en pot ou en pleine terre. Faites comme bon vous semble. Sachez juste que la plupart sont des plantes mellifères qui attirent les abeilles, qui pollinisent vos fruits et légumes, donc un atout pour favoriser la production de votre potager et verger.

Crues, cuites, séchées, les plantes aromatiques amènent de la saveur au moindre plat. Ce serait vraiment dommage de s'en priver.

Un beurre à la sauge, avec des gnocchis, c'est excellent ! © Radio France - Roland Motte

