Roland Motte, jardinier : pensez à rempoter vos plantes d'intérieur

Le printemps lance les travaux au jardin, mais c'est aussi le moment de penser à vos plantes d'intérieur qui ont besoin de nouveau terreau. Rempoter avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Au jardin, il y a un temps pour tout et à quelques semaines du printemps, c'est le moment de rempoter également les plantes d'intérieur. Si vous voulez qu'elle soit en pleine santé, il faut leur donner du terreau de temps en temps. Roland Motte, le jardinier de France Bleu Sud Lorraine et France Bleu Besançon, vous explique comment procéder.

Quel matériel pour rempoter ?

Pour rempoter une plante d'intérieur, il faut :

une plante d'intérieur classique : ficus, pothos, anthurium, philodendron,...

un pot un peu plus grand que le précédent,

un terreau pour plantes d'intérieur prêt à l'emploi,

des billes d'argile,

un feutre de jardin, ça peut servir.

Toutes les plantes d'intérieur doivent être rempotées régulièrement et le principe est le même, quelle que soit la variété. On rempote parce qu'avec le temps et avec les arrosages réguliers, le terreau se tasse. Et si les racines sont un peu à l'étroit dans leurs godasses, et bien ça coince. Le rempotage a lieu tous les deux ou trois ans, plutôt en début de printemps.

Les règles d'un bon rempotage ?

Pour un bon rempotage, il faut respecter deux ou trois règles. D'abord, retirez l'ancien pot et grattez les racines. Regardez qu'il s'agit bien d'un pot percé au fond, sauf si c'est un bac à réserve d'eau. S'il est percé, placez des billes d'argile dans le fond du pot et couvrez avec un feutre de jardin. Remettez la plante au milieu et ajoutez du terreau. Ensuite, tassez, tassez et tassez. Un petit coup d'arrosage là-dessus et le tour est joué.

Tassez bien le terreau lors du rempotage - Roland Motte

Faites ça plutôt à l'extérieur parce que ça vous évitera de mettre du terreau partout. Si en plus, il faut faire le ménage, on n'est pas sorti de l'auberge.

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.rolandmotte.fr.