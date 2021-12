Roland Motte, jardinier : pensez au printemps, plantez des primevères

Pensons déjà au printemps. Plantez vos primevères des jardins dès l'automne, elles apporteront leurs couleurs variées à votre jardin, avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

La primevère est l'une des premières fleurs à fleurir au printemps, mais on la trouve dès l'automne en jardinerie. Et vous pouvez la planter dès aujourd'hui avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Les primevères des jardins

Le genre Primula compte plus de 400 espèces. Ce sont des plantes vivaces, bien souvent herbacées, et on les reconnaît parce que les feuilles forment une rosette en leur centre. La primevères des jardins, celle qu'on trouve habituellement en jardinerie, s'appelle Primula Acaulis. C'est un croisement entre Primula Vulgaris et Primula Juliae. Elles font évidemment partie de la famille des Primulacées. En latin, "primo vere" veut dire le début du printemps. Voilà pourquoi on l'a appelée la primevère.

Comment et quand planter vos primevères ?

C'est une plante vivace, mais on peut la planter dès l'automne, jusqu'au printemps suivant. On la considère comme une bisannuelle, voire comme une annuelle. Si on la plante au printemps, on la laisse juste une seule saison. Elle n'est pas très haute et en fonction des variétés, elle va pousser de 10 à 50 cm, grand maximum. C'est une plante plutôt de plein soleil qui va supporter la mi-ombre également. Elle aime les sols bien riches, mais aussi très bien drainés.

Pour la floraison, on est tranquille. C'est d'octobre à avril, pratiquement tout l'hiver, à condition qu'il ne fasse pas trop froid. Elle peut même fleurir encore pendant le printemps et une partie de l'été. La floraison, évidemment, c'est son point fort. Il y a des couleurs magnifiques et en plus, il y a de nouvelles plantes hybrides avec des coloris un peu panachés.

On peut s'amuser à faire des semis, à la cultiver en graine. On va la semer au début du printemps, avril-mai par là, et on la mettra en terre dès l'automne. Une fois qu'elle est en place, il n'y a plus rien à faire. Si ce n'est peut-être de retirer les fleurs fanées chaque fois qu'elles apparaissent et c'est à peu près tout. Elle est même capable de se ressemer d'année en année.

Plantez des primevères avec Roland Motte, jardinier © Radio France - Roland Motte

La primevère, une amie des oiseaux

Encore un dernier petit truc à savoir sur la primevère, c'est que sa sève est légèrement sucrée. Voilà pourquoi les oiseaux aiment bien aller picorer ces fleurs de temps en temps.

