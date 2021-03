Roland Motte, jardinier : plantez de l'ail rose au printemps

L'ail est très bon pour la santé. Plantez-en au potager ce printemps, avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

L'ail c'est un très bon condiment en cuisine mais il est également réputé pour ses bienfaits sur la santé, alors n'hésitez plus, plantez de l'ail au jardin avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Comment choisir votre ail ?

Au printemps, on plante ce qu'on appelle les épices. Dans les épices, il y a les échalotes, les oignons et l'ail.

L'ail est originaire d'Asie et on le retrouve depuis très longtemps, -plus de cinq mille ans-, en particulier en Égypte. On plante l'ail blanc ou le violet plutôt à l'automne, parce qu'il est un peu plus résistant. On récoltera évidemment plus tôt parce qu’il aura passé l'hiver. Et puis, l'ail rose, lui, on le plante justement au printemps. Alors comment voir la différence ? C'est facile, c'est marqué sur l'étiquette.

Comment planter l'ail ?

D'abord, on va faire attention à la rotation des cultures. L’ail n’aime pas être planté systématiquement chaque année au même endroit. On va attendre au moins trois ans pour le remettre à un emplacement. Il n'aime pas non plus venir après des échalotes ou des poireaux. Donc, il faut vraiment lui trouver un emplacement adapté.

L'ail n'aime pas les terrains trop lourds ou trop humides. Si c'est le cas, on va le planter sur une butte de façon à ce que l'eau puisse s'évacuer facilement. Inutile d’ajouter un fumier desséché ou un compost trop riche, l’ail n'aime pas ça non plus. La tête d'ail comporte plusieurs caieux. Ce sont ces petites parties de la tête qu'on va planter. On va prendre plutôt les parties extérieures qui sont les plus dynamiques et celles qui reprendront le plus facilement.

On enterre chaque caieux à peu près de sa hauteur. Cela veut dire qu'on va recouvrir juste d’un centimètre de terre une fois qu'on les a enfoncés dans le sol. Ce n'est pas la peine d'arroser comme des fous, l’ail pourra resister, sauf si, bien sûr, il y a un petit coup de sécheresse. Et sinon, pensez à bien gratter la terre autour pour enlever les herbes indésirables et pour casser la croute de terre et garder de l’humidité au niveau du sol.

Plantez de l'ail avec les conseils de Roland Motte, jardinier © Radio France - Roland Motte

Pour la récolte, c'est pas bien compliqué. On attend, on regarde le feuillage et lorsque le feuillage est tout jaune, on va pouvoir sortir nos aux de terre.

Et pour la petite histoire, il existe aussi de l'ail décoratif, qui fait des fleurs superbes, à planter dans les massifs de fleurs.

