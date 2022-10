Roland Motte, jardinier : plantez des arbustes en automne

L’automne est installé et c’est le meilleur moment pour planter un arbuste. Ses racines vont se mettre en place et vont bénéficier de l’eau de pluie de l’automne, de l’hiver et même du début du printemps.

Si vous achetez une plante en pot, en magasin ou sur internet, il faut se poser quelques questions :

Quelle sera sa taille une fois adulte ?

Où je souhaite l’installer ?

Est-ce une plante de soleil ? Une plante de haies ?

Toutes ces interrogations sont indispensables afin de pouvoir donner une belle vie à sa plante et qu’elle puisse s’épanouir correctement. Même si une plante en pot peut se planter toute l’année, il faut tout de même éviter les périodes de gel et celles de canicule.

Planter un arbuste - Roland Motte, Radio France

Comment faire pour planter correctement son arbuste ?

Faire un trou de trois fois le volume du pot. Cela va permettre aux jeunes racines de pouvoir se développer facilement.

Mélanger moitié-moitié la terre qui a été creusé avec du terreau pour plantation.

Avant de planter, tremper la motte avec le pot, en totalité dans l’eau.

Ensuite, retirer le pot et gratter le tour de la motte avec un sécateur de façon à disperser les racines dans le trou.

Placer la motte au centre du trou en veillant à ce que le niveau de la terre de la motte soit au niveau de la terre du jardin.

Remplir les espaces vides autour de la plante avec le mélange terre-terreau et bien tasser.

Le restant de la terre qui n’a pas rebouché le trou va permettre de faire une cuvette tout autour du trou de plantation, de façon à ce que lorsque l’on arrose, l’eau ne ruisselle pas et reste bien au-dessus des racines.

Arroser copieusement à la plantation et suivre l’arrosage pendant toute la première année.

Les années suivantes, l’arbuste aura fait ses racines et pourra se développer correctement.

