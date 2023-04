Roland Motte, jardinier : plantez des asperges au potager

C'est entre le mois de mars et le mois de juin, en fonction des régions, qu'on va planter les asperges, avec les conseils de Roland Motte, le jardiner de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon. Il faut prévoir de la place. L'asperge est une plante vivace qui va atteindre un mètre de haut, voire plus.

Le semis de graines d'asperges est plutôt réservé aux professionnels. Pour votre potager, vous trouverez des griffes d'asperges, -des racines prêtes à planter-, dans votre jardinerie, au printemps uniquement.

Comment planter les asperges ?

Les asperges aiment les sols sableux et bien drainés. Si ce n'est pas le cas dans votre jardin, apportez du sable et mélangez-le bien à la terre.

Dans un petit potager vous pourrez planter les asperges ici où là, pour mélanger les cultures. Si non, installez vos griffes d'asperges, espacées de 30 centimètres environ, en sillons. Faites un trou assez large pour bien étaler la griffe. Recouvrez de terreau ou de votre mélange avec du sable, et tassez bien. Arrosez copieusement la première année, vous pouvez également pailler le pied pour éviter la concurrence des mauvaises herbes.

La plante va vivre plusieurs années, mais la récolte des turions ne se fera pas avant trois ans, pour que la plante puisse bien développer ses racines. Buttez ensuite les pieds à partir de la première récolte, au mois de mars.

