Roland Motte, jardinier : plantez des baies de goji, c'est bon pour la santé

Elles sont bourrées d'anti-oxydants et excellentes pour votre santé. Plantez des baies de goji avec les conseils de Roland Motte, jardinier.

Les baies de goji, vous en avez sûrement entendu parler si vous faites attention à votre santé. Mais savez-vous que vous pouvez en planter dans votre jardin ? Un bon plan pour allier plaisir du jardinage et et bien-être, avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Roland vous présente cet arbuste très sympathique. Il est connu pour ses petits fruits rouges très bons pour la santé.

Mais d'où vient le goji ?

C'est un ethnobotaniste nord-américain, Bradley Dobos, qui a décidé de rassembler tous les noms sous lequel on trouve cet arbuste en Chine, pour finalement lui donner le nom de Goji. On le connait également sous le nom de Lyciet commun.

Comment planter et entretenir son goji

Le goji est une plante volubile qui peut se développer de façon importante. Ses fruits arrivent à maturité vers le mois d'octobre. En été, il vous offrira une belle floraison violette. Il aime les situations ensoleillées, mais peut aussi supporter la mi-ombre. Il pousse dans pratiquement tous les sols, mais pas trop calcaire, c'est mieux. Il arrive néanmoins à s'y habituer. Il est très résistant au froid et peut supporter des températures jusqu'à moins 30 degrés. C'est donc plutôt une plante facile !

Il peut être planté en pleine terre dans votre jardin, ou en pot, à condition qu'il soit bien profond. Et bien sûr, l'arroser régulièrement.

Il prend vite de l'ampleur et il faudra le tailler régulièrement. Procédez à la taille après les récoltes, en coupant de préférence les branches qui ont porté des fruits. La plante n'en sera que plus ramifiée.

La baie de goji, excellente pour la santé © Radio France - Roland Motte

Excellent pour la santé !

On a fait beaucoup de pub, un peu trop peut-être, sur ce fruit qui contient beaucoup d'anti-oxydants. Encore que, Roland Motte en mange tous les matins, et espère bien atteindre un âge canonique.

