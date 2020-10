Roland Motte, jardinier : plantez des bulbes pour une belle floraison printanière

Si vous voulez avoir un jardin fleuri au printemps, c'est dès l'automne qu'il faut planter vos bulbes, avec les conseils de Roland Motte notre jardinier.

Les bulbes, il y en a de toutes sortes, et c'est le moyen d'avoir une floraison printanière exubérante de formes et de couleurs. Alors, dès l'automne, plantez vos bulbes au jardin ou en pot. Un bon plan jardin avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Qu'est ce qu'un bulbe ?

Le bulbe est une réserve de nourriture, qui va permettre à la plante de passer l'hiver, ensuite de se développer pour enfin faire des feuilles et fleurir. Les bulbes à floraison printanière, ce sont par exemple, les aïls, les narcisses, les jonquilles, les tulipes, les muscaris, les crocus, les jacynthes, etc... Vous avez le choix entre de nombreuses variétés et couleurs.

Comment les planter ?

A partir de septembre et jusqu'à fin novembre, c'est la bonne saison pour planter les bulbes à floraison printanière. Le principe est simple.

Pour une plantation en pleine terre, si vous n'avez pas d'idée pour associer vos bulbes, prenez tout simplement un panier, mélangez-y toutes les variétés de bulbes que vous avez acheté. Il vous suffira de jeter ensuite le tout sur votre terrain, à l'endroit souhaité. Faites un trou là où le bulbe est tombé, -avec la bêche si nécessaire-, une dizaine de centimètres de profondeur, et déposez le bulbe, -germe vers le haut, racines vers le bas-, au fond. Remettez la terre par-dessus et tassez bien.

Mélangez les bulbes pour une belle floraison, un conseil de Roland Motte, jardinier © Radio France - Roland Motte

Pour une plantation en pot, le principe est le même. Remplissez un contenant de terreau, déposez le bulbe, recouvrez et tassez bien. En pot, votre bulbe doit être déposé à sa hauteur dans le terreau. Si votre bulbe fait trois centimètres de hauteur, faites un trou de trois centimètres de profondeur. Et comme c'est un pot, il faudra l'arroser...

Il n'y a plus qu'à attendre le printemps !

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.lesjardinsdelaterre.com.