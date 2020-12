Roland Motte, jardinier : plantez des euchères pour leur variétés, formes et couleurs

Pas beaucoup de soleil dans certains coins de votre jardin ? Amenez de l'éclat en plantant des euchères. Avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Avec ses nombreuses variétés, ses formes et couleurs infinies, l'euchère vous donne des solutions faciles à mettre en oeuvre pour donner vie à votre jardin ou vos potées. Un bon plan jardin avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Qu'est-ce que l'euchère ?

L'euchère est une plante vivace. Elle se développe durant la saison d'été, disparaît en hiver et repart au printemps. Elle est considérée comme une plante de grand-mère. Avec ses jolies petites fleurs blanches, on l'appelle aussi "désespoir du peintre". Des pépinièristes américains l'ont multiplié et nous ont donné de nombreuses variétés avec des coloris différents.

Plantez des euchères avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier © Radio France - Roland Motte

Comment planter des euchères ?

C'est une plante qui préfère la mi-ombre, donc pas de soleil l'après-midi. Elle supporte tous les types de sols. Et s'il est bien frais, vous aurez de la chance de la voir se développer même en plein soleil. Vous pouvez la planter en massif ou en pot. L'euchère ne se taille pas, vous enlèverez simplement les fleurs fanées, au sécateur ou tout simplement à la main. Elle demande donc très peu d'entretien. Cette plante va durer 4 ou 5 ans, et ensuite il faudra la renouveler.

Comment multiplier les euchères ?

Vous pouvez faire des boutures de rhizomes, au printemps ou à l'automne au choix. Ou alors, choisissez d'en planter des nouvelles. Il y a tellement de variétés, de couleurs, de formes de feuilles différentes. Vous donnerez une nouvelle palette à votre jardin à chaque renouvellement de vos euchères.

Comment multiplier vos euchères avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier © Radio France - Roland Motte

