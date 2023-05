Roland Motte, jardinier : plantez des légumes perpétuels

Vous connaissez bien les légumes que vous plantez chaque année au potager : tomates, courgettes, pommes de terre, etc... Mais si vous en avez assez de cette corvée de plantation à renouveler sans cesse, pensez aux légumes perpétuels. Ce sont des plantes vivaces qui vont repousser d'année en année et c'est essentiellement leur feuillage que vous allez consommer.

En voici quelques-uns, facile à cultiver directement dans votre potager :

L'Allium ampelaprosum ou poireau vivace : ses feuilles sont beaucoup plus fines que le poireau traditionnel et sa saveur est plus fine également. Il viendra aromatiser bouillons, sauces, salades ou omelettes. Il se contente de tous types de sols.

: ses feuilles sont beaucoup plus fines que le poireau traditionnel et sa saveur est plus fine également. Il viendra aromatiser bouillons, sauces, salades ou omelettes. Il se contente de tous types de sols. Le Chenopode bon-Henri ou Ansérine bon-Henri : on le trouve à l'état sauvage un peu partout en France. Il préfère les situations ombragées. Il est très résistant au froid et peut rester en place 4 à 5 ans. Il est riche en calcium, en fer, en phosphore... Il se consomme cru en salade ou cuit comme les épinards.

: on le trouve à l'état sauvage un peu partout en France. Il préfère les situations ombragées. Il est très résistant au froid et peut rester en place 4 à 5 ans. Il est riche en calcium, en fer, en phosphore... Il se consomme cru en salade ou cuit comme les épinards. La Ciboule : sa saveur est plus douce que l'oignon ou l'ail. Elle est résistante au froid et pousse facilement dans les potagers. Si l'hiver n'est pas très rigoureux, vous pourrez la cueillir toute l'année. Tout se mange dans la ciboule, les bulbes, les tiges, les fleurs, les feuilles... Elle est beaucoup utilisée dans la cuisine asiatique. Elle s'utilise crue pour les salades, les sauces et même la viande blanche.

: sa saveur est plus douce que l'oignon ou l'ail. Elle est résistante au froid et pousse facilement dans les potagers. Si l'hiver n'est pas très rigoureux, vous pourrez la cueillir toute l'année. Tout se mange dans la ciboule, les bulbes, les tiges, les fleurs, les feuilles... Elle est beaucoup utilisée dans la cuisine asiatique. Elle s'utilise crue pour les salades, les sauces et même la viande blanche. Le chou Daubenton : c'est un légume ancien qui peut se garder 4 à 5 ans au potager. Il peut former un vrai buisson, dont les branches retombantes peuvent se marcotter, pratique pour faire de nouveaux plants. Cueillez les jeunes pousses le long de la tige, au fur et à mesure de vos besoins, tout au long de l'année.

Il existe bien d'autres légumes perpétuels, la ciboulette, la livêche, l'oseille... Essayez les légumes perpétuels !

Le Chenopode bon-Henri, un légumes perpétuels à tester © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.guideconsojardin.com. Vous pouvez également suivre @rolandmotte sur TikTok, Facebook , Instagram, Twitter et Youtube.