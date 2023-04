Roland Motte, jardinier : plantez des pommes de terre en pleine terre ou en pot

Quelle que soit la région, il faut attendre que les températures de l'air et du sol se réchauffent pour planter des pommes de terre. La floraison du lilas est un bon repère.

Selon que vous ayez choisi une variété tardive à 120 jours de culture, semi tardive à 90 jours de culture ou précoce à 70 jours de culture, le moment et la manière de planter vos tubercules, sont les mêmes. vous avez le choix :

planter de façon traditionnelle en rang : le sol doit être meuble, faites une tranchée de 10 cm de profondeur, déposez un germe environ tous les 40-50 cm, refermez le rang en buttant la terre.

: le sol doit être meuble, faites une tranchée de 10 cm de profondeur, déposez un germe environ tous les 40-50 cm, refermez le rang en buttant la terre. planter en pot sur votre terrasse : utilisez un vieux pot ou un vieux conteneur assez grand, percez-y des trous à mi-hauteur avec une scie cloche, remplissez de terre jusqu'aux trous, déposez les tubercules avec le germe vers l'extérieur, colmatez à l'arrière avec une toile de jute, remplissez le pot de terre, déposez encore des tubercules sur le dessus à 5 cm de profondeur, paillez et arrosez régulièrement.

: utilisez un vieux pot ou un vieux conteneur assez grand, percez-y des trous à mi-hauteur avec une scie cloche, remplissez de terre jusqu'aux trous, déposez les tubercules avec le germe vers l'extérieur, colmatez à l'arrière avec une toile de jute, remplissez le pot de terre, déposez encore des tubercules sur le dessus à 5 cm de profondeur, paillez et arrosez régulièrement. planter sous paillis : ameublissez le sol, posez vos tubercules sur la terre tous les 30-40 cm, les couvrir de 15-20 cm de compost ou de 30-40 cm de paille en créant une butte au-dessus de vos plants. Au fur et à mesure de la croissance rajoutez du paillage. Une méthode moins fatiguante et plus productive !

Testez la plantation de pommes de terre en pot sur votre terrasse avec les conseils de Roland Motte. © Radio France - Roland Motte

Suivez la croissance de vos pommes de terre, paillez, arrosez, désherbez,... jusqu'à la récolte !

