Roland Motte, jardinier : plantez un érable japonais, c'est apporter de l'élégance à votre jardin

Avec son port aérien, ses couleurs variables et ses feuilles si joliment découpées, plantez un érable japonais avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

L'érable japonais va apporter de l'élégance à votre jardin. Il s'associe à de nombreuses plantes ou s'épanouit seul, en pleine terre ou en pot, de couleurs variées selon les espèces et la saison, l'érable est un incontournable des jardins zen. Suivez les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

D'où vient l'érable du Japon ?

L'érable du Japon, l'acer japonicum, est originaire de l'Asie de l'Est. Quand il est dans son état normal, à l'état sauvage, il est capable de pousser jusqu'à 12-15 mètres de haut. Ce n'est pas le cas pour nos variétés. Il en existe près de 300. C'est Carl Peter Thunberg, naturaliste suédois, qui lui a donné ce nom d'érable du Japon tout simplement parce qu'il venait de là-bas. Et il a été introduit en Europe en 1864.

On trouve dans nos jardins trois espèces principales, l'acer shirazawanum, l'acer palmatumi, l'acer japonicum, avec beaucoup, beaucoup de variétés chaque fois. C'est un arbuste à feuillage caduc. Cela veut dire que ses feuilles tombent à l'automne. Et il est capable de pousser environ jusqu'à 5-6 mètres de haut dans nos latitudes. Même si on a quelques exemplaires qui ne font qu'un mètre de haut. On peut d'ailleurs le cultiver en bonsaï.

Comment planter un érable du Japon ?

Côté culture, on va plutôt le mettre à la mi-ombre. Le soleil le matin, ça va, mais pas de soleil l'après-midi. Sinon le soleil peut brûler le feuillage et vous verrez les feuilles qui deviennent un peu brunes. C'est un excès de soleil. D'autre part, quand on le plante, on va privilégier les terrains acides. On va donc rajouter beaucoup de terre de bruyère si on est un terrain calcaire. Et si on plante cet arbuste en pot, on va le mettre exclusivement dans la terre de bruyère. Là aussi, c'est très important, sinon, les feuilles peuvent se dessécher progressivement s'il n'est pas en terre de bruyère.

L'érable du Japon n'aime pas le soleil ! © Radio France - Roland Motte

Comme toutes les plantes de bruyère, il a besoin d'un arrosage très régulier. Si vous le plantez en pleine terre, la première année, il ne faut pas louper l'arrosage, et en plus, pailler le pied avec de l'écorce de pin, par exemple. Et s'il est en pot, il faudra suivre l'arrosage, en particulier pendant l'été. Dernier conseil, un petit coup de taille de temps en temps. On va juste faire un nettoyage au printemps en enlevant les branches mortes, les branches cassées et les branches qui sont un peu parties dans tous les sens.

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.rolandmotte.fr.