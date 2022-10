Roland Motte, jardinier : plantez vos bulbes de printemps dès l'automne

Vous aimez les fleurs de printemps comme les narcisses, les jonquilles, les tulipes ? Plantez-les dès cet automne avec les conseils de Roland Motte, note jardinier.

Jacinthes, tulipes, narcisses, crocus,... toutes ces fleurs vont égayer votre jardin dès le printemps avec leurs couleurs éclatantes. Si vous voulez voir votre jardin prendre de l'éclat dès le mois de mars, c'est dès l'automne qu'il faut penser à planter vos bulbes.

Planter des bulbes c'est très facile !

Selon la grosseur du bulbe et la taille future de la plante, laissez un espace entre chaque bulbe pour que la fleur puisse bien se développer. Pour vous repérer, commencez par poser tous vos bulbes au sol à l'endroit souhaité. Creusez un trou d'une prodondeur de deux fois la hauteur du bulbe, s'il fait trois centimètres, creusez un trou de six centimètres. Posez le bulbe au fond, en faisant bien attention de mettre la pointe du bulbe vers le haut et les racines vers le bas. Tassez bien la terre autour du bulbe.

Et c'est absolument tout ce qu'il y a à faire. Il n'est pas nécessaire d'arroser, les pluies d'automne vont s'en charger. Il n'y a plus qu'à attendre le printemps !

Plantez vos bulbes de printemps en automne © Radio France - Roland Motte

