Roland Motte, jardinier : prendre soin de votre kalanchoe

Le Kalanchoe est originaire de Madagascar. Cette plante vivace fait partie de la famille des Crassulacées, c'est donc une plante grasse. Elle fait environ 30 cm de hauteur. C'est une plante très facile de culture et d'entretien. Elle n'a pas d'ennemis et ne vous posera donc pas de problèmes.

Il en existe de toutes les couleurs, à fleurs simples ou doubles. Les rouges et les roses sont les plus courant, mais vous en trouvez également des jaunes à coeur orange, des blancs, des roses cramoisis aux nuances jaunes, des oranges, etc...

Comment entretenir le Kalanchoe

C'est une plante grasse, elle n'aime donc pas les excès d'eau. Pendant la floraison, un arrosage par semaine suffit. Attendez que le substrat soit bien sec en surface. En-dehors de la période de floraison, un arrosage tous les quinze jours suffit. En hiver, un ou deux arrosages par mois, selon la tempèrature de votre intérieur.

Le Kalanchoe aime beaucoup la lumière. En hiver, placez-le près d'une fenêtre. En été vous pouvez le laisser dehors, mais évitez le soleil direct.

On peut laisser la plante en pot ou en jardinière, mais mettez-le hors de portée des animaux et des enfants, ses feuilles sont légèrement toxiques si elles sont ingérées. On peut supprimer les fleurs fanées, cela permet de stimuler la floraison, mais ce n'est pas indispensable.

Comme les autres plantes d'intérieur, le Kalanchoe a besoin d'être rempoté. Procédez après la floraison, vers le printemps, dans un pot légèrement plus grand, tous les deux ans environ.

Le Kalanchoe a longtemps été considéré comme une plante démodée, pourtant c'est une plante parfaite pour les fêtes. Elle est en pleine floraison et avec sa couleur rouge vous serez en parfaite harmonie avec les couleurs de Noël.

