Roland Motte, jardinier : prenez soin de vos plantes d'intérieur au printemps

Les beaux jours arrivent et vos plantes d'intérieur font un peu grise mine. Elles aussi ont besoin qu'on prenne soin d'elles pour repartir de plus belle avec le soleil et la chaleur retrouvés.

ⓘ Publicité

Le manque d'humidité et le manque de lumière en hiver, sont les principaux problèmes de nos plantes d'intérieur. Vous pourrez les mettre à l'extérieur mais il faudra attendre de bien meilleures températures.

En attendant, enlevez les feuilles jaunes. Profitez-en pour vérifier qu'il n'y ait pas de parasites, cochenilles, pucerons, etc... Un rempotage dans un pot plus grand et un renouvellement du terreau s'imposent tous les deux ans. N'oubliez pas les billes d'argile au fond du pot pour drainer l'eau. Une fois le rempotage fait, vous pouvez ajouter de l'engrais qui est indispensable à l'évolution de la plante dont les racines sont confinées. Vous trouverez des engrais adaptés, à diluer ou non, dans le commerce, veillez simplement à bien respecter les dosages. Pensez également à vaporiser régulièrement le feuillage.

Un pot plus grand et du terreau tout neuf pour de belles plantes d'intérieur © Radio France - Roland Motte

Voilà vos plantes d'intérieur fin prêtes !

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.guideconsojardin.com. Vous pouvez également suivre @rolandmotte sur TikTok, Facebook , Instagram, Twitter et Youtube.