Roland Motte, jardinier : protégez vos plantes avant l'arrivée des grands froids

Avant que n'arrivent les gelées et les températures négatives, pensez à protéger vos plantes sensibles. Roland Motte, notre jardinier a quelques trucs simples pour que vos fleurs et arbustes préférés survivent à l'hiver.

ⓘ Publicité

L'idéal, c'est d'avoir une véranda ou une serre pour garder au chaud les plantes fragiles. Mais si vous n'en avez pas, il y a quand même des solutions. Pour hiverner les plantes en pot -les plus sensibles- comme les lauriers roses ou les agrumes par exemple, enveloppez avant tout le pot avec une bonne épaisseur de bâche à bulles. Cette couche va protéger les racines. Si le feuillage est lui aussi exposé au froid et au vent glacial, entourez-le d'un voile d'hivernage qui laisse passer la lumière. Rehaussez le pot sur des planchettes, pour évacuer l'excès d'eau.

Enveloppez vos plantes fragiles d'un voile d'hivernage © Radio France - Roland Motte

Pour les plantes en pleine terre, là aussi il faut avant tout protéger les racines. Profitez des feuilles mortes que vous ramassez à la pelle dans votre jardin et paillez les pieds de vos arbustes. L'arrosage sera évidemment réduit durant l'hiver. Une fois par mois, ce sera suffisant. Sauf pour les agrumes qui demandent à être arrosés plus régulièrement.

Pensez également à vidanger et mettre hors gel vos tuyaux et arrivées d'eau dans le jardin pour éviter que vos tuyauteries explosent.

Pensez à vidanger et mettre hors gel tuyaux et arrivées d'eau © Radio France - Roland Motte

ET dernier conseil, pensez aux oiseaux ! Installez des mangeoires et des points d'eau.

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.guideconsojardin.com. Vous pouvez également suivre @rolandmotte sur TikTok, Facebook , Instagram, Twitter et Youtube.