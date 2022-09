Roland Motte, jardinier : que faire si votre pelouse est toute sèche après la canicule ?

Vote gazon ou pelouse a grillé et est tout sec après la période de sécheresse et de canicule ? Que faire avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Après la période de sécheresse et de canicule de cet été 2022, votre pelouse est toute blanche et toute sèche. C'est très impressionnant, on a l'impression qu'elle est morte et que rien ne va repousser. Tous les semis du printemps ont disparu, on aperçoit la terre et tout est absolument blanc.

Les mélanges de gazon sont faits à partir de semences de graminées et essentiellement du Regras. Le Regras est une plante très solide, mais lorsqu'il fait trop chaud, les parties aériennes de la plante disparaissent et sèchent mais les racines restent en vie, et il suffit d'une petite pluie pour que ça repousse.

Les indésirables, les plus résistantes !

Certains jardiniers se battent pour éliminer les herbes indésirables dans le gazon pour ne garder que les graminées. Mais cela peut être un tort, surtout en période de sécheresse. Ces herbes indésirables, qu'on appelle aussi mauvaises herbes, sont pourtant celles qui vont rester vertes.

Le chiendent a de grosses feuilles, c'est une graminée, mais pas très jolie. Et pourtant il est résistant à la sécheresse et reste bien vert. L'Achillée millefeuille est une indésirable également, mais on peut aussi la trouver en plante de décoration ou d'ornement. On voit ces fleurs blanches et ces feuilles très découpées s'étaler dans le gazon, et elles restent vertes. On n'aime pas le liseron qui vient nous embêter dans les massifs et le potager, mais dans le gazon il est bien à l'aise. Ses racines sont tellement grandes qu'elles vont puiser de l'eau en profondeur. Le trèfle qui lui aussi s'étale, on n'a pas besoin de le tondre souvent et il reste vert !

L'Achillée millefeuille est une indésirable pour le gazon ! - Roland Motte

Anticipez les grosses chaleurs pour le gazon

Avec toutes ces herbes, ce n'est plus vraiment un gazon, plutôt une pelouse. Mais au moins, il reste de la verdure. Pour l'année suivante, anticipez. S'il fait chaud, il est inutile de tondre même si la pelouse est un peu haute, plus il y a de feuilles, plus elles vont rester vertes. Et avec l'arrivée des pluies d'automne, vous allez voir que votre gazon va reverdir.

Une fois que la pluie sera tombée, vous pourrez commencer à boucher les trous en semant à nouveau. Il faut regarnir, scarifier, arroser, tondre,... et quelle que soit la météo, votre pelouse continuera de pousser !

Un beau gazon, c'est du travail !

