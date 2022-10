Roland Motte, jardinier : regarnir son gazon

Presque tout le monde a dans son jardin, un petit coin de gazon. Mais on s’aperçoit souvent, qu’après l’été, celui-ci a souffert à cause des fortes chaleurs ou suite au piétinage régulier. Quand vient l’automne, les pluies viennent redonner un peu de couleurs au gazon et son vert revient petit à petit. Cependant, quelques endroits sont plus coriaces que d’autres et de petits trous persistent.

L’automne est la période parfaite pour faire un regarnissage car le sol est encore chaud de l’été, les graines vont donc germer plus facilement. Après avoir semé des graines de “regarnissage”, prévues à cet effet, dans les trous, le gazon sera parfait au printemps.

Après ce regarnissage, les pluies d’automne viendront naturellement arroser votre gazon, mais si elles ne se produisent pas, il faudra venir arroser les zones impactées.

Comment faire pour regarnir correctement son gazon ?

Commencer par gratter le sol à l’endroit où on veut le regarnir.

Retirer les “déchets”, qui sont par exemple les touffes d’herbes abimées ou sèches.

Si besoin : si le terrain n’est pas trop équilibré, ajouter du terreau juste pour combler les trous. Ça va permettre aux graines de démarrer encore plus facilement.

Ajouter ensuite le gazon. Une graine au centimètre carré approximativement.

Gratter ensuite avec un râteau le terreau ou la terre en surface de façon à enterrer les graines.

Ensuite, il ne reste plus qu’à tasser. Pour des petites surfaces, tasser avec le pied suffit largement.

Il faut ensuite patienter environ 1 à 3 semaines avant que les premières pousses de gazon commencent à voir le jour.

