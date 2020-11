Roland Motte, jardinier : rempotez vos plantes, c'est capital pour leur développement

Vos plantes en pot ne dépendent que de vous pour se nourrir et les rempoter régulièrement fait parti de leur entretien. Avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Rempoter vos plantes d'intérieur ou d'extérieur doit se faire dans les règles de l'art. Un bon plan jardin avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Pourquoi le rempotage est-il important ?

Quand on parle de plantes en pot, qu'elles soient d'intérieur ou d'extérieur, le rempotage est capital. Pourquoi ? Parce qu'une plante en pot est dépendante de son jardinier, c'est lui qui arrose, qui apporte l'eau et la nourriture. Le rempotage se fait environ tous les deux ans, et l'objectif est de ramener de la nouvelle terre dans ce pot.

Au fil du temps, l'eau d'arrosage ou de pluie va tasser la terre qui a besoin d'être aérée. De plus la plante va se nourrir des oligo-éléments contenus dans le terreau qui va s'apprauvrir progressivement. Il est important de prendre un terreau de qualité et ensuite rempoter dans les règles de l'art.

Comment procéder au rempotage ?

Assurez-vous que le pot est bien percé au fond pour que l'eau en excès puisse s'évacuer facilement. C'est le cas pour les plantes à l'extérieur qui vont accumuler les pluies d'automne et d'hiver.

Ajoutez dans le fond du pot une couche de billes d'argile, 2 ou 3 cm pour un petit pot, jusqu'à 4-5 cm pour un grand pot. Ajoutez un feutre de jardin qui va laisser passer l'eau mais qui va stopper le terreau qui ne se mélangera pas aux billes d'argile.

Placer la motte en plein centre du pot, motte que vous aurez au préalable grattée pour bien dégager les racines. Tassez fortement le terreau autour de la motte, et pour finir, arrosez !

Le rempotage peut donc se faire tous les deux ou trois ans. Préférez le printemps, pour que les petites radicelles qui démarrent colonisent rapidement le pot. Mais si il y a nécessité, vous pouvez le faire à l'automne.

Rempotez vos plantes pour un meilleur développement avec Roland Motte, jardinier © Radio France - Roland Motte

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.lesjardinsdelaterre.com.