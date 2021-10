Roland Motte, jardinier : rentrez vos tubercules de dahlias en hiver

Les dahlias apportent leurs couleurs variées au jardin en automne, mais attention, il faudra rentrer les tubercules pour l'hiver, avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Suivez les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon pour allonger la vie de vos dahlias.

D'où viennent les dahlias ?

S'il fallait faire l'histoire du dahlia, il nous faudrait un sacré bout de temps. Il est originaire du Mexique et il poussait sur les hauts plateaux à 2.000 mètres d'altitude. Les Aztèques s'en servaient pour nourrir le bétail, mais aussi pour nourrir les hommes avec les bulbes de dahlias.

Aujourd'hui, on cultive le dahlia pour son côté décoratif. Il y en a des grands, il y en a des petits, à fleurs simples, à fleurs doubles et on a surtout absolument toutes les couleurs. On va du bleu foncé jusqu'au blanc pur, en passant par le jaune, le rouge. Bref, le dahlia est une plante magnifique.

Protéger ses dahlias en hiver !

Ils poussent jusqu'à 2.000 mètres d'altitude, mais ça, c'est au Mexique. Chez nous, en France, il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'on rentre les bulbes de dahlias pendant l'hiver. On va attendre le dernier moment pour les arracher, quand les feuilles commencent à blanchir, à devenir un peu sèches après un petit coup de gel.

Ensuite, on va tailler les parties aériennes, faites-en des bouquets.

Ensuite, on va faire comme pour les pommes de terre, vous allez prendre une bonne bêche et vous allez arracher les tubercules. On va les laisser sécher deux ou trois jours. S'il ne pleut pas laissez-les dans le jardin, sinon on va les mettre à l'abri. Ensuite, on va les mettre en cagettes et on va les rentrer. Cette cagette avec les tubercules de dahlias va rester hors gel et à l'abri de la lumière pendant tout l'hiver et au mois de mars-avril, vous allez pouvoir les replanter en plein soleil.

Les tubercules de dahlias à mettre au sec en hiver © Radio France - Roland Motte

De temps en temps, c'est bien d'en acheter des nouveaux pour changer et varier les couleurs. On trouve les bulbes de dahlias, les tubercules de dahlias au mois de mars-avril dans les magasins.

