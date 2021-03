Roland Motte, jardinier : taillez vos framboisiers

Tailler vos framboisiers, c'est vous assurer d'une récolte plus abondante, avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Les framboises, on les adore ! Et pour en avoir encore plus, taillez-les avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Il existe des framboisiers non remontants qui ne donnent qu'une fois dans l'année, ceux-là on les taille après la fructification. Il existe également des framboisiers remontants qui vont donner un peu toute la saison. Et eux, on les taille au printemps.

Pourquoi tailler les framboisiers ?

Tout simplement pour avoir une meilleure récolte l'année suivante. Pour nettoyer, pour mettre un peu d'ordre dans le massif, on va commencer par enlever tout le bois. C'est facile de voir si il est sec, on va gratter avec la pointe du sécateur pour voir si le bois est encore vert. Ensuite, on va enlever toutes les branches qui sont cassées, qui sont abîmées, toutes les branches chétives.

On va laisser environ une canne, -puisqu'on dit une canne et pas une branche-, on va laisser une canne tous les 10 cm environ. Et puis vous coupez et vous laissez les plus solides. Celles qui restent, les plus vigoureuses que vous aurez sélectionnées, vont se couper à peu près à hauteur du genou. Ça fait environ 60 cm en fonction de votre taille.

Et puis, profitez-en pour les nettoyer au sol, donc enlever les herbes indésirables qui sont là, rajouter de l'engrais, et puis aussi remettre du paillage. Ainsi ils seront prêts pour la saison. Si vous considérez que le massif est trop important, vous pouvez en plus les replanter ailleurs. On prend un peu de racines, le petit bout de la tige et on va le replanter dans un autre massif, toujours en plein soleil.

Coupez vos framboisiers à hauteur de genoux © Radio France - Roland Motte

Les framboises, on aime les manger comme ça, c'est les confitures et les gâteaux. C'est la glace et aussi à la crème, c'est bon.

