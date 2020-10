Roland Motte, jardinier : taillez vos lavandes, elles n'en seront que plus belles

Pour faire durer vos lavandes, il faut les tailler, avec les conseils de Roland Motte, jardinier.

La lavande, vous la cultivez pour ses jolies fleurs bleues et pour son parfum qui rappelle le soleil et les vacances. Mais pour que vos lavandes restent belles très longtemps, il faut les tailler. Un bon plan jardin avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Un arbuste odorant

Si on vous dit lavande, vous pensez soleil, vacances et midi de la France. Cet arbuste méditeranéen fait de belles fleurs bleues ou violettes très odorantes, parfois blanches selon les variétés. Elle est connue depuis l'Antiquité, les Romains l'utilisaient pour le linge et pour se parfumer.

Si vous voulez récolter les fleurs pour parfumer votre maison, par exemple, il faudra les cueillir en juillet-août avant qu'elles ne fleurissent pour conserver le maximum de parfum. Plantez votre lavande en plein soleil, de préférence dans un terrain caillouteux. Elle a horreur de l'eau stagnante.

Comment tailler la lavande ?

Si vous avez bien profité de la floraison, à l'automne, il faudra lui donner un coup de taille. Coupez juste en-dessous des feuilles, en enlevant la tige bien sûr. Vous pouvez en profiter pour récupérer des morceaux pour faire des boutures. Ensuite, on va tailler l'ensemble, à la cisaille, un centimètre en-dessous des feuilles, de façon a lui redonner une belle forme arrondie.

Si vous faites ça chaque année, votre lavande restera belle très longtemps !

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.lesjardinsdelaterre.com.