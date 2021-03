Roland Motte, jardinier : taillez vos pommiers pour augmenter la fructification

Les pommiers ont tendance à ne faire de fruits qu'une année sur deux. Une taille chaque année augmentera la production, avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Taillez vos pommiers plus régulièrement, c'est un gage de bonne fructification, avec les conseils de Roland Motte, le jardinier de France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon.

Quand tailler vos pommiers ?

La taille des pommiers a lieu en hiver. On peut commencer au mois de décembre et jusqu'au mois de mars, en-dehors des périodes de gel. L'avantage de tailler au mois de mars, c'est qu'on va reconnaitre les bourgeons, à bois s'ils sont pointus, des bourgeons à fruits qui sont ronds. On taille pour améliorer la fructification. Les fruitiers, lorsqu'ils sont au sommet de leur forme, ont tendance à donner des fruits une année sur deux. La taille permet de rééquilibrer la production de fruits.

Quels outils utiliser ?

Pour tailler, il faut avant tout de bons outils. Un sécateur à poignée tournante, qui, si vous taillez régulièrement dans la journée, vous facilitera la vie. Pour les branches un peu plus grosses, vous pouvez utiliser le sécateur à deux mains qui a un écartement plus important et qui va démultiplier votre force, ou la scie égoïne. Il reste l'échenilloir qui est un outil particulier avec un sécateur actionné par une corde, au sommet d'un long manche, qui vous permettra d'atteindre et de couper les branches aux extrémités de l'arbre.

Le sécateur à deux mains pour tailler votre pommier © Radio France - Roland Motte

Quels sont les étapes de la taille ?

Il faut commencer par le coeur de l'arbre, dégager les branches centrales pour aérer le coeur et permettre l'accès du soleil qui limitera le développement des champignons microscopiques. On va ensuite couper les branches qui se croisent ou qui se frottent les unes contre les autres qui pourraient provoquer le développement de maladies. On va couper les branches mortes et les branches qui pourraient gêner le passage de la tondeuse en été. Et pour finir, couper les gourmands qui poussent au pied de l'arbre.

Ce n'est pas la peine de tailler trop sévèrement, il vaut mieux tailler chaque année.

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.lesjardinsdelaterre.com.