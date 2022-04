Roland Motte, jardinier : un jardin au naturel, sans produits et sans beaucoup de travail

Vous n'avez pas trop de temps pour vous occuper de votre jardin ? Essayez le jardin au naturel avec les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Vous avez envie d'avoir une profusion de plantes et de fleurs dans votre jardin mais vous n'avez pas forcément de temps à y consacrer. Faire un jardin au naturel est la solution pour vous ! Roland Motte, le jardinier de France Bleu Besançon et France Bleu Lorraine, vous donnent les quelques principes à utiliser pour mettre en place un jardin qui vivra -presque- tout seul, sans grand entretien.

Pour faire du jardinage au naturel, il faut un jardin, un balcon ou une terrasse, des plantes, du paillage, des nichoirs et puis des petites bêtes. Jardiner au naturel, ça veut dire jardiner avec zéro phytos et donc sans les produits utilisables en agriculture biologique. On revient aux pratiques des jardins de curé.

Pailler est un des principes du jardin au naturel © Radio France - Roland Motte

Le premier principe est peut-être le plus important, c'est de ne pas labourer le sol. On l'aère c'est tout.

Le second principe, on ne laisse jamais ce sol à découvert, alors on paille avec de la paille, du compost, du foin, du chanvre, des feuilles mortes. Allez -y, paillez, paillez. Les herbes indésirables ne pousseront pas ou presque pas.

Le troisième principe, c'est de bio-diversifier un maximum la flore dans votre espace. Des légumes, des fruits, des petits fruits, des plantes aromatiques, des fleurs et des plantes sauvages comestibles, des plantes mellifères pour les abeilles.

Le quatrième principe, c'est d'inviter la faune. Il vous faut des oiseaux, placez des nichoirs, des mangeoires, des arbustes à baies. Il faut aussi, bien sûr, des insectes, laissez pousser une friche, semez une prairie fleurie et placez un hôtel à insectes. Pour les hérissons, un tas de bois, pour les grenouilles, une petite mare, pour les coccinelles, des pucerons, des pucerons elles aiment ça.

C'est ça, le jardinage au naturel.

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.rolandmotte.fr.