Roland Motte, jardinier : vivaces ou annuelles, quelles plantes choisir ?

Mais quelle est la différence entre plante vivace et plante annuelle ? Lesquelles choisir ? Suivez les conseils de Roland Motte, notre jardinier.

Comment faire son choix entre une plante vivace ou une plante annuelle ? Déjà faut-il connaitre la différence. Roland Motte, le jardinier de France Bleu Besançon et France Bleu Sud Lorraine vous l'explique.

Une plante est forcément vivace puisqu'elle est vivante, non ?

Au jardin vous pouvez cultiver des plantes vivaces et des plantes annuelles, en pleine terre ou en pot, et avec une exposition adaptée.

Les plantes vivaces sont des végétaux que l'on garde au jardin plusieurs années. La partie aérienne est en fleurs du printemps jusqu'à l'automne, parfois en hiver. Et puis elles disparaissent pendant l'hiver et réapparaissent au printemps suivant. C'est le cas des bleuets, des pavot, des rudbeckias, etc.

Les plantes annuelles sont des végétaux que l'on installe tous les ans après les gelées printanières et qui meurent inexorablement dès les premières gelées automnales. Il faut les replanter ou les semer chaque année. C'est le cas des bégonias, des oeillets d'Inde, des capucines, etc.

Vivaces ou annuelles, toutes peuvent être cultivées en balconnière, en pot, en vasque ou en pleine terre. Il suffit de respecter leur exposition préférée, retenez que 90% des plantes sont des plantes de plein soleil.

Mélange de vivaces et annuelles au jardin ! © Radio France - Roland Motte

Il ne reste plus qu'à choisir ! Les plantes vivaces vous donneront moins de travail, puisqu'elles reviennent chaque année. Les plantes annuelles sont souvent plus prolifiques en fleurs, mais il faudra replanter chaque année. Et si vous hésitez entre les deux, faites un mélange de vivaces et annuelles dans vos potées et parterres. L'essentiel, c'est d'avoir du plaisir à planter et à voir pousser vos fleurs.

Retrouver Roland Motte sur France Bleu Lorraine et France Bleu Besançon et sur son site www.rolandmotte.fr.