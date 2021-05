Spered ar yezh : Verger conservatoire de Godibin, André Morvan

L'association Avalou Atao, créée en 2004, œuvre à la conservation des variétés anciennes de pommes bretonnes. André Morvan nous fait découvrir e brezhoneg l'un des vergers.

N'eo ket evit ar chistr hag an avalou eo brudet Plougastel, kouskoude daoust ma oa troet an dud da blantañ sivi e oa e pep ker ur verjez bennag gant gwez avaloù kountell. E 2004 eo bet divizet gant un nebeud tud klask derc'hel ha miroud an avaloù se ,kuit dezho disparisa penn da benn. André Morvan a gas ac'hanomp da bourmen e Godibin da welet ar verjez gentan plantet ganto, un 200 gouen avaloù bennag dishenvel o deus kavet e Plougastel ha pelloc'h ivez. N'eo ket evit tennañ ur gounid bennag eo e reont al labour se met evit ma c'hellfemp holl en amzer da zont, kaoud avaloù disheñvel ha mat da zrebiñ.

André Morvan, le verger conservatoire de Godibin à Plougastel Daoulas. Copier

Verger conservatoire de Godibin de l'association Avaloù atao © Radio France - Clément Soubigou

Les mordus de pommes de l'association "Avalou Atao" parlent avec passion de leurs pommes et de leurs vergers conservatoires, plantés sur la commune de Plougastel. Diffuser et aider les propriétaires de vergers anciens font parties de leur activités, comme retrouver les noms, ou tout simplement protéger les pommiers anciens. Chaque année lors de leur "fest an avaloù" au mois de septembre ils accueillent et aident le public à protéger les pommiers existants, ou en greffant de jeunes plants afin de planter de nouveaux arbres pour les générations futures.

Avaloù Borluged. © Radio France - Clément Soubigou

Avaloù Brizh Goañv © Radio France - Clément Soubigou

