Un paysagiste de Forbach en lice pour un titre national

Le plus beau jardin de France sera-t-il Mosellan ? L'entreprise paysagiste de Forbach, La Couleur des Jardins, a été sélectionnée pour participer à la finale du Carré des Jardiniers, un concours national qui se tient en décembre lors du salon Paysalia à Lyon. Une fierté pour Simon Freitag, un des dirigeants de l'entreprise de jardinage : "Etre finaliste est déjà un aboutissement, maintenant il faut chercher la victoire", s'exclame-t-il. Un accomplissement, d'autant plus qu'il s'agit de la première participation de la société au concours : "On visite le salon depuis quelques années, donc on va tout donner pour faire au mieux et représenter la région", ajoute Simon Freitag.

Le carré des Jardiniers, un défi tous azimuts

Les paysagistes de La Couleur des Jardins affronteront trois autres participants. L'objectif est de créer un espace vert selon un thème précis. Il s'agit cette année de "biodiver'cité" : un sujet qui traite des enjeux de l'urbanisme et de la végétation. L'équipe de Simon Freitag a imaginé un jardin de 200m², composé d'une bibliothèque, de pas symbolisant un piano et d'un plan d'eau: "Le but du jardin est que la nature reprend le dessus sur la ville", explique l'entrepreneur.

Schèma du jardin imaginé par Couleur des Jardins - Couleur des Jardins

Le concours est avant tout un défi, raison qui a convaincu Alexandre Mozerski, le second dirigeant de la société : "On aime ne pas rester sur nos acquis. C'est une aventure humaine car elle concerne tous les membres de l'entreprise. La partie technique prendra aussi le dessus car on va commencer à tout mettre en place". Tout semble prêt pour le salon qui se tiendra du 5 au 7 décembre au centre de convention Eurexpo à Lyon.