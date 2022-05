Un périgourdin qui économise grâce à son potager bientôt sur M6

Grâce à son potager, Jean-Pierre a pu économiser jusqu'à 1200 euros de fruits et légumes en 2019.

Les adeptes du potager sont de plus en plus nombreux : + 30 % en cinq ans. Parmi eux, il y a Jean-Pierre Robelin. A 65 ans, il est un véritable passionné de jardinage, une activité qu'il pratique depuis une trentaine d'années. Chaque jour, il passe en moyenne une heure dans son jardin de 500m2 à Lunas, près de Bergerac.

Mais faire vivre un potager, ce n'est pas qu'une question de passion. Jean-Pierre compte bien sur son potager pour faire des économies. Il a d'ailleurs fait le calcul : en 2019, il a récolté l'équivalent de 1 200 euros de fruits et légumes. Une belle somme quand on sait que depuis deux ans, le prix des fruits et légumes a augmenté de 10 %.

Jean-Pierre sera bientôt sur M6. Le dimanche 29 mai à partir de 21h10, l'émission Capital, présentée par Julien Courbet, sera consacrée aux économies permises par le jardinage.