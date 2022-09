VIDEO - Adapter son jardin à la sécheresse avec notre expert Étienne Wirth

La sécheresse de cet été a fortement impacté nos jardins et potagers qui ont souffert, tout comme nous. Grâce à notre expert jardin Étienne Wirth, découvrez des astuces simples pour palier ce manque d'eau.

Lutter contre la sécheresse et faire en sorte que nos plantes et arbres ne souffrent pas trop du manque d'eau : c'est le défi que nous avons lancé à Étienne Wirth, notre expert jardin.

Les astuces de notre expert

Il est possible d'utiliser une sorte de bâche qui est en fait un géotextile. Très résistante, elle a non seulement une couleur (proche de la terre) qui est intéressante, mais en plus elle est perméable et imputrescible.

Lorsqu'on a un massif à réaliser, et une fois que celui-ci a été nettoyé proprement, bêché, retourné, griffé, il vous faut étaler cette bâche avant toute plantation puis la découper et mettre ses plantes à végétaux, arbres, arbustes bisannuels ou encore graminées. Il suffira d'un arrosage pour obtenir un maintien de l'eau et de l'humidité beaucoup plus important.

Il est également possible de garnir, autour des pieds, de l'écorce de pin, sur une épaisseur de 10 à 15 cm. Il existe également des plaquettes de peuplier.

Et pour aménager mon jardin ?

Si vous souhaitez faire une allée ou un sol stabilisé, vous pouvez alors utiliser une structure en nid d'abeille. Une fois recouverte de cailloux, concassé ou encore pouzzolane (lave volcanique), vous obtenez une allée qui est perméable et sur laquelle vous pouvez cheminer sans problème.

Adapter son jardin à la sécheresse avec Étienne Wirth

