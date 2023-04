VIDÉO - Comment planter les pommes de terre dans son potager ?

Avec ou sans patates ?

Quelle question ! En Lorraine, c'est évidemment et toujours AVEC pommes de terre. Mais avant de s'en régaler en râpés, rôties, en frites ou en tofailles : c'est dès maintenant qu'il faut les planter (aux alentours de Pâques).

Il est possible de planter vos pommes de terre de deux façons :

En ligne : comme pour les petits pois , avec une certaine profondeur comme démontrer dans notre vidéo explicative

comme pour les petits pois , avec une certaine profondeur comme démontrer dans notre vidéo explicative En poquet : en faisant des grands trous de 15 à 20 cm de profondeur

Que vous choisissiez l'une ou l'autre méthode, il vous faudra conserver environ 40 cm d'écart entre chaque trou et y déposer deux pommes de terre à chaque fois, voire trois pour la plantation en poquet.

Peu importe le sens dans lequel on plante la pomme de terre, en revanche il vous faut une terre bien meuble donc bien travaillée.

La plantation des pommes de terre, c'est maintenant ! © Radio France - © Quentin Graebling

Il n'est pas nécessaire d'arroser vos pommes de terre après la plantation : il y a de l'humidité dans la terre qui va déjà lui permettre de se développer.

Pourquoi dit-on qu'on doit butter les pommes de terre ?

Ca parait un peu extrême comme méthode...mais ça n'est vraiment pas ce que vous croyez !

Le buttage permet de donner plus de force à la pomme de terre et éviter qu'elle ne se couche : c'est donc pour améliorer son développement et son bien-être.

Quand les pieds feront environ 40 cm de haut, il faut alors butter le long, c'est-à-dire ramener la terre sur le pied pour le maintenir droit.

Récoltez ce que vous avez...planté

En général c'est 2 mois et demi d'attente pour la première récolte. Dès qu'il y a floraison, patientez encore deux à trois semaines avant de pouvoir enfin récolter vos petites patates !

Plantation de pommes de terre : les grenailles prêtes à être plantées ! © Radio France - ©Quentin Graebling

